L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa in vista della partita delle 12.30 di domani contro il Torino: "I due capitani della squadra, Poli e Palacio, sono venuti da me a chiedermi di concludere il ritiro e io ero d’accordo. Ho solo chiesto loro di parlare al resto della squadra, perché l’unica cosa che pretendo è l’atteggiamento giusto durante le partite. Serve un patto morale verso loro stessi, verso me, verso la società e i tifosi per non essere mosci in campo. Io non chiedo di vincere sempre, ma c’è modo e modo di perdere. La faccenda degli stipendi non c’entra nulla, sono tutte cavolate".