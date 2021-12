L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha presentato in conferenza stampa la prossima partita contro il Sassuolo: "Quello che stiamo cercando di far capire ai ragazzi è che si abbiamo perso tre partite di fila con tre dirette avversarie, ma se normalmente giocando ai 100 all'ora si raggiunge l'obiettivo, quest'anno con un livello più alto dobbiamo alzare anche noi l'asticella in tutti i fattori. Analizzando le tre sconfitte posso dire che contro il Torino non abbiamo giocato, contro Juve e Fiorentina al netto di un atteggiamento giusto abbiamo fatto degli errori su cui ci hanno subito punito".



Su Barrow: "Lui ha le qualità per giocare in qualsiasi squadra al mondo, però caratterialmente è molto timido e deve trovare più continuità".



Sul campionato in corso: "Il giocatore che più mi ha colpito è Brozovic, mentre per la squadra se dico Inter è scontato... Lo stesso Napoli, nonostante i tanti infortuni, hanno una bella rosa. Come avevo già detto mi piacerebbe se fosse il Napoli a vincere lo scudetto".