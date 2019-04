Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, che ieri ha ritirato il Premio Maestrelli 2019 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, ha rilasciato queste dichiarazioni: "Se ho rimesso la chiesa al centro del villaggio? Beh, sì, comunque sono contento per giocatori, presidente e tifosi, non era facile accettare tre mesi fa e pensare di essere dove siamo. Manca ancora l’ultimo scatto: se va come penso io contro il Milan, lunedì siamo già salvi. Futuro? Come dico da due settimane, appena ci salviamo io e la società parliamo: loro diranno, io dirò e se troviamo che le cose vanno bene a tutti e due e avremo le stesse idee.. Fenucci ha parlato di progetto ambizioso? Vediamo: la salvezza è l’obiettivo per il quale sono venuto, il resto viene dopo. Abbiamo un ritmo Champions? Stiamo facendo bene ma il nostro lavoro è quello di sempre: se vai bene ti vogliono tutti, se fai male nessuno. Aspettiamo di essere salvi. Se sono cambiato? Nel carattere no, nel modo di pormi un po’ sì".