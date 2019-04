Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta per 4-1 contro l'Atalanta: "Devo dire che i primi 15’ non siamo entrati bene in campo come siamo abituati, ma siamo stati anche sfortunati, i primi due tiri in porta hanno fatto due eurogol. L’Atalanta è più forte di noi, ma è soltanto una partita, non dobbiamo perdere quanto di buono fatto finora. Oggi c’erano giocatori che erano scesi in campo poco o niente, ma io continuo ad avere fiducia in tutti, ho un gruppo meraviglioso che si è sempre allenato bene, anche chi ha giocato meno. Non ho nulla da rimproverarmi se non i primi 15’. Loro sono partiti forti e hanno fatto due bei gol, sarebbe stata dura per tutti. Poi abbiamo provato a giocare, nel secondo tempo abbiamo fatto anche gol. È soltanto una partita, per fortuna lunedì abbiamo un altra partita e abbiamo poco tempo per pensarci. Sei diffidati e Palacio fuori? Non ho lanciato il messaggio che fosse già persa, il gruppo è meraviglioso, tutti si meritano di giocare. Alcuni giocatori per età non possono fare 3 partite consecutive, anche per i diffidati, ho deciso di fare queste scelte. Ho fiducia e continuo ad avere fiducia in tutti, non è cambiato nulla. Io ho parlato con tutti, quelli che ho potuto metterli li ho messi, ero sicuro avrebbero fatto la prestazione e l’hanno fatta, nonostante il risultato. Anche dopo la partita avrei rifatto queste scelte, non è cambiato nulla. Potevo rischiare solo Mbaye tra i diffidati, Dijks aveva qualche problemino. Dzemaili, Poli e Danilo fanno fatica a fare tre partite in una settimana. Santander è diffidato, ma è tornato in gruppo da due giorni, è rimasto fuori per questo. Orsolini e Sansone i primi 20 minuti sono partiti a rilento, ci ho parlato con loro, mi hanno detto che non hanno problemi. Uno deve anche fidarsi dei giocatori".