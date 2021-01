Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato così a Sky Sport: "Abbiamo creato 3/4 occasioni, Donnarumma è stato bravo. Non è una sconfitta meritata, abbiamo giocato meglio, abbiamo costruito attraverso il gioco. Loro no, si sono affidati alle palle lunghe e ai due rigori, che non so se c'erano. Con Ibra con noi avremmo vinto 3-0. Facciamo sempre la prestazione, ci manca la cattiveria sottoporta. Il Milan è stato bravo a concretizzare".