Queste le parole dell'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic dopo la partita contro il Genoa, riportate dal sito ufficiale rossoblù: "Meritavamo di vincere. Siamo partiti bene, andando in vantaggio e poi abbassandoci un po’, ma nella ripresa ci siamo ripresentati col piglio giusto. A me piace una squadra così offensiva, che magari si prende anche qualche rischio ma ci prova sempre. I ragazzi sono stati bravi, ci è mancato davvero poco, non bisogna dimenticare che il Genoa di Prandelli è tosto, organizzato, si difende bene e ha uomini veloci. Il rammarico che mi resta è per la parte finale del primo tempo, quando forse abbiamo avuto un po’ paura di vincere e anziché cercare il gol per chiudere la gara ci siamo chiusi troppo prendendo l’1-1".