Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato così nella conferenza stampa pre gara contro l'Empoli: "Domani sarà una partita importantissima ma non decisiva: chi vincerà avrà più possibilità di salvarsi, ma se noi vinciamo non siamo salvi e se loro perdono non sono retrocessi. L'Empoli gioca bene, va veloce, ma noi di certo non cambiamo mentalità: si va in campo sempre per vincere. Poli e Dzemaili sono due giocatori molto importanti per la squadra, il loro impiego dipende molto dal tipo di squadra che affrontiamo. Io mi trovo benissimo in questa società: sono molto legato alla città e ai tifosi fin da quando fui allenatore qui 10 anni fa, e anche quando poi tornai col Catania la piazza mi salutò con grande affetto. Mi piace che venga valutata la persona, e Mihajlovic uomo non si discute mai, ma sappiamo che tutto poi dipende dai risultati. Per il futuro sarà importante il progetto: l'altro giorno ho parlato con la dirigenza, loro hanno detto ciò che pensano e io pure. Prima pensiamo a salvarci, poi parlerò con la società e affronterò tutto con lealtà: non ho parlato con nessun’altra squadra né voglio farlo. Alla Sampdoria, dissi a Ferrero con due mesi di anticipo che me ne sarei andato pur non avendo trovato ancora un'altra panchina. Qui invece darò priorità al Bologna: se dovesse succedere che qualcuno mi chiamerà, i primi a saperlo saranno i dirigenti del Bologna. Non sono uno che sta seduto in due sedie. La mia squadra? Ha raggiunto una maturità personale e collettiva, sta giocando bene ed è in fiducia. Siamo riusciti a costruire un'identità ben definita.".