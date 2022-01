Prima della sfida contro il Cagliari, ai microfoni di DAZN ha parlato il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic. "Bisogna giocare e bisogna vincere, è facile. E' vero che abbiamo avuto poco tempo per preparare la partita, questo è un gruppo meraviglioso con grandi qualità umane. Sono sereno. Mi aspetto di vincere, di dare un insegnamento a tutti perché nella vita come nel calcio deve vincere l'onestà e non la furbizia. Binks? Abbiamo solo lui, non abbiamo altri centrali e mi aspetto che faccia bene come in allenamento".