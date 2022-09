Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato a DAZN dopo il pareggio con la Salernitana: 'Il problema è che non abbiamo rabbia sufficiente per chiudere le partite, abbiamo avuto 10 occasioni per chiudere la partita, abbiamo sbagliato gol clamorosi. Loro sull'unica occasione hanno pareggiato, questa è una rabbia che non si può allenare ma solo averla dentro".



SULL'OCCASIONE DI ARNAUTOVIC - "Un attaccante tira in porta lì ma non solo quello, il problema è che facciamo pochi gol e poi in qualche maniera lo riusciamo sempre a prendere"



SUI CAMBI - "Ci mancava fisicità, ho cercato di cambiare i due esterni con Soriano, abbiamo alzato il baricentro. Quando sbagli tutte queste occasioni è giusto che pareggi".