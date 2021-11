L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma. Queste le dichiarazioni del tecnico: "​La squadra ha trovato un suo equilibrio, difende bene senza rinunciare a creare, i nostri concetti in fase di possesso non sono cambiati. Poi quando arrivano i risultati positivi, si viaggia sulle ali dell'entusiasmo. L'atmosfera che c'è si percepisce tanto anche durante la settimana. ​Le partite con Milan e Napoli, a decisioni arbitrali invertite, avremmo potuto vincerle anche noi. ​ Mourinho mi è sempre stato vicino, anche nel momento della malattia e questo non lo dimentico. ​Arnautovic è un leader, i ragazzi si sentono forti con lui in campo. E' anche agevolato perché parla quattro o cinque lingue. Da lui è però mi aspetto sempre di più. ​De Silvestri? Non so se riesco a recuperarlo per domani. Ieri ha fatto una parte di allenamento con noi, vediamo come reagisce oggi. Se non dovesse essere pronto per domani, lo sarà sicuramente per mercoledì. ​Non penso al mercato di gennaio, è una finestra di mercato difficile in cui si fa fatica a trovare giocatori che stanno bene e che si adattino al ruolo della squadra."