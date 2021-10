Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato così alla vigilia della sfida con l'Udinese: "Gestirò come ho sempre fatto, cambiare non significa stravolgere. Abbiamo qualche accorgimento in più in fase di non possesso, noi giochiamo sempre in attacco, non c’è un modulo che ti fa vincere le partite".



MEDEL - "Non l’ho visto, arriva verso mezzogiorno. Ho visto solo Dominguez. Sicuramente ci parlerò, lui mi ha chiamato dal Cile e ha detto che è pronto per giocare. Dovremo vedere, ha giocato tra giovedì e venerdì mattina, ha un viaggio di 16 ore alle spalle. Nico è un po’ più giovane, non ha giocato quindi per lui è un po’ più semplice. Medel faccio fatica a vederlo in campo".



ORSOLINI-SKOV OLSEN - "Per come giochiamo adesso Skov Olsen può fare anche il quinto di destra, può farlo sia mentalmente che fisicamente. Per quanto riguarda Orsolini può tranquillamente fare la seconda punta: ha gamba e ha pochi compiti difensivi, così come Sansone che ha caratteristiche ancora diverse".



SCHOUTEN - "Non ho capito cosa abbia, gli esami momento rilevano niente, ma lui continua a sentire dolore. Forse sarà disponibile la prossima settimana, ormai sono due mesi che è fuori. Quando ci ho parlato si è anche emozionato perché gli dispiaceva non essere disponibile".