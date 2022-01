L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha presentato la partita di domani contro il Napoli in conferenza stampa. Il tecnico serbo è ritornato sulle polemiche per la disputa dell'ultimo match contro il Cagliari: "Un mio amico allenatore anni fa diceva 'Zero tituli' io dico 'Zero alibi'. Mazzarri diceva che io mi sono lamentato delle assenze, ma non è così, la partita si è giocata sapendo cosa poteva comportare. Loro hanno fatto i furbi, lo sport insegna l'onestà e nel caso di Cagliari non c'è stata. E mi riferisco alle conseguenze che ha comportato, in primis nei confronti dell'incolumità dei giocatori".



Sulla formazione: "Di quelli che hanno avuto il Covid abbiamo recuperato tutti, ma oggi è il primo allenamento che possono fare. Ci sono diversi giocatori acciaccati dopo la partita contro il Cagliari. Alcuni hanno recuperato alcuni no. In undici comunque ci saremo. Orsolini non ha recuperato. Medel mi chiederà di giocare, ma non posso rischiare. Probabilmente entrerà a gara in corso. Dominguez? Per ora è disponibile. In caso di operazione penso si parli di almeno 3 mesi, se va tutto bene. Nulla però è ancora deciso".