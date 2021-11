Sinisa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida vinta per 2-0 contro il Cagliari: "Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Sapevamo che loro si sarebbero chiusi in difesa, nel primo tempo abbiamo creato poco pur avendo il controllo del gioco mentre nella ripresa abbiamo fatto qualcosa in più meritando la vittoria. La partita è stata stravinta e il risultato è giusto, oggi siamo tornati nella parte sinistra della classifica: dobbiamo goderci questo successo, ma è già tempo di preparare il prossimo impegno con la Sampdoria"."Oggi tutta la squadra ha fatto bene. C'erano pochi spazi, nel primo tempo abbiamo cercato poco la profondità: avremmo dovuto alzare l'intensità dei passaggi e fare passaggi veloci. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio, trovando due gol e un palo: non è facile giocare contro chi si chiude dietro la linea della palla. Arnautovic ha fatto una grande finta sul primo gol di De Silvestri, poi Sansone gli ha dato un gran pallone e per lui è stato un gioco da ragazzi battere il portiere: quando gioca così, anche i compagni si sentono più forti"."Ho detto che stavamo facendo bene la fase difensiva, ma che sarebbe servita maggior aggressività sulle seconde palle: ho chiesto di rischiare qualcosa in più sulla trequarti e di giocare in avanti, muovendo la palla velocemente"."Con me non l'hanno provata, io non ho meriti. Ho demeriti solo quando perdiamo, mentre se si vince è merito dei miei ragazzi"."Fuori casa abbiamo giocato contro Napoli e Inter, a Empoli abbiamo fatto la partita più brutta anche se abbiamo sbagliato un rigore. Il divario penso che sia un caso, ci sono ancora un sacco di partite da giocare: speriamo di migliorare questo score negativo in trasferta già domenica in occasione della gara contro la Sampdoria".Un commento sul gruppo? E sul modulo?"Il gruppo c'è sempre stato, anche nei momenti difficili è sempre filato tutto liscio. Sapevamo tutti che sarebbe servito fare qualcosa in più; per quanto riguarda il modulo, ho cercato di rinunciare al mio credo per proteggere prima la porta e poi provare a segnare con i giocatori che hanno qualità per farlo. E' stato un cambio di modulo dovuto al momento e per adesso abbiamo sempre reagito e fatto quello che dovevamo fare, a parte nella sfida contro il Napoli dove non avevamo cinque titolari. Stiamo bene, ci alleniamo bene: c'è una bella atmosfera e questo aiuta molto. Vorrei ringraziare i nostri tifosi che sono venuti allo stadio nonostante la pioggia e il freddo, ci hanno sostenuto per 90' ed è anche merito loro se stiamo facendo bene in casa. Dobbiamo restare concentrati sulle cose che possiamo controllare".