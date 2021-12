Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, parla dopo il ko contro il Torino: “Oggi abbiamo perso meritatamente, sono stati superiori in tutto e per tutto. Con l'Empoli forse oggi è la nostra peggior prestazione. Ho messo un attaccante in più per essere più aggressivo ma non siamo riusciti. Orsolini? Lui è il rigorista. Non ha mai sbagliato, anche con Arnautovic è rigorista. Quello che conta è che non abbiamo avuto atteggiamento giusto. Ho sbagliato anche io a mettere tre attaccanti ma mi dispiaceva togliere Medel e Viola non aveva minuti. Mi prendo io la colpa della sconfitta, dovevamo essere più aggressivi. Non abbiamo fatto un dribbling in 95 minuti, quando giochi cn queste squadre aggressive che giocano uomo contro uomo a tutto campo non puoi nemmeno sperare di vincere. Abbiamo avuto una reazione nervosa ma così non puoi sperare di vincere”.



“Ogni partita se vinciamo facciamo salto di qualità, altrimenti no. Non si fa in una partita, ma si fa con continuità, prima della partita contro la Fiorentina abbiamo avuto continuità di risultati. Oggi non c'è stata partita, hanno vinto meritatamente, non abbiamo vinto un contrasto”.