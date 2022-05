Dopo la sconfitta contro il Venezia, il Bologna di Sinisa Mihajlovic cerca il riscatto nel derby emiliano di domani alle 12.30 contro il Sassuolo. Alla vigilia della gara l'allenatore rossoblù ha parlato così in conferenza stampa: "Ci sono rimasto male, anche se di positivo c'è il fatto che abbiamo recuperato dopo lo svantaggio; la cosa che mi ha dato più fastidio, però, è stato l'atteggiamento sbagliato. Siamo troppo incostanti. Ora siamo ancora in corsa per il decimo posto e possiamo anche fare il record di punti da quando io sono qui. Domani possiamo andare a -1 dal Sassuolo, poi vedremo se parleranno ancora tutti del Sassuolo come una squadra così forte".



RINNOVO E FUTURO - "Medel è un leader che dà tanto alla squadra, il rinnovo se l'è meritato sul campo. So che di lui mi sono fidare e che può trasferire alla squadra quello che voglio. Il mio futuro? Ho imparato a vedere le cose giorno per giorno. A Bologna sto bene, mi piacciono la società e l'ambiente e cerco di fare sempre del mio meglio. Ora pensiamo a finire bene la stagione, poi vediamo".