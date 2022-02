Ecco alcune delle parole di Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro lo Spezia:



"Cambio modulo? Si, abbiamo diverse soluzioni. Cambiare non significa fallimento, ma se vuoi migliorare devi cambiare. Vedendo gli ultimi risultati è necessario adattarsi al percorso e trovare nuove soluzioni. Sono sicuro che ne usciremo fuori com'è capitato diverse volte in passato"



SINGOLI - "Domani non ci sarà Medel, ma ci sono comunque 4 giocatori affidabili. Non ci sarà Svanberg, ma Aebischer che è intelligente e di prospettiva. Soriano? La scorsa stagione ha fatto benissimo segnando 9 gol. Quest'anno abbiamo cambiato, non c'è più Palacio che apre gli spazi. Lui, come tutti noi, può e deve far meglio. In ogni caso si allena sempre bene. Il presidente Saputo? Sappiamo quanto lui ci tenga e anche per questo motivo dobbiamo dare di più. Non bisogna guardare la quantità del tempo, ma la qualità. E' una persona molto riservata e per me non è un problema".