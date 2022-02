L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha presentato la partita di domani contro lo Spezia in conferenza stampa: "Io cerco sempre il lato positivo delle cose. Capisco l'ultimo mese e mezzo, ma guardando il lato positivo dico che siamo a -5 dal nostro obiettivo stagionale, con una partita da recuperare. abbiamo ancora tempo, ma dobbiamo iniziare a fare risultato, partendo da domani. Io ci credo, come ci credevo tre anni e mezzo fa quando sono arrivato qua. I conti si fanno alla fine".



Sull'assenza di Saputo: "Purtroppo non va mai bene niente. Se ti stanno troppo addosso è troppo, se c'è poco manca. Io preferisco presidenti come Saputo. Quando sento critiche su di lui mi dispiace perché è difficile nel mondo di oggi trovare presidenti così. E' sempre stato un signore con tutti noi. Dobbiamo ringraziarlo, e soprattutto sapendo quanto lui tiene a questa società e a questa squadra dobbiamo dare di più anche per lui".