Niente da fare per Inter e Atalanta: respinti i ricorsi per avere lo 0-3 a tavolino, con Bologna e Udinese si dovrà giocare. La Corte Sportiva d'Appello ha comunicato di aver respinto i reclami delle due società lombarde, che chiedevano la vittoria per le gare non disputate rispettivamente il 6 gennaio (Bologna-Inter) e il 9 gennaio (Udinese-Atalanta) a causa delle disposizioni delle Asl, che avevano bloccato la disputa causa Covid.- Sorride invece la Salernitana, il cui reclamo viene accolto: cancellato lo 0-3 a tavolino con l'Udinese e annullato il punto di penalità per la stagione sportiva 2021-2022.composta dai Sigg.ri:Carmine Volpe – PresidentePasquale Marino – ComponentePatrizio Leozappa – ComponenteLorenzo Attolico – ComponenteAndrea Lepore – Componente (relatore)Franco Granato – Rappresentante A.I.A.nell’udienza fissata il 14 febbraio 2022, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero 160/CSA/2021-2022, proposto dalla società Udinese Calcio S.p.A. in data 27.01.2022, avverso la decisione in merito alla gara Udinese/Atalanta del 09.01.2022; uditi gli Avv.ti Rolando Favella, Enrico Lubrano e Luciano Ruggiero Malagnini per la reclamante, l’Avv. Gian Pietro Bianchi per la società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., l’Avv. Duccio Traina per la Lega Nazionale Professionisti serie A; ha pronunciato il seguenteRespinge il reclamo in epigrafe.Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.composta dai Sigg.ri:Carmine Volpe – PresidentePasquale Marino – ComponentePatrizio Leozappa – ComponenteLorenzo Attolico – Componente (relatore)Andrea Lepore – ComponenteFranco Granato – Rappresentante A.I.A.nell’udienza fissata il 14 febbraio 2022, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero 155/CSA/2021-2022, proposto dalla società F.C. Internazionale Milano S.p.A. in data 23.01.2022, avverso la decisione in merito alla gara Bologna/Inter del 06.01.2022; uditi l’Avv. Angelo Capellini e la Prof. Luisa Torchia, per la reclamante, l’Avv. Mattia Grassani e il Dott. Claudio Fenucci per la società Bologna F.C. 1909 e l’Avv. Duccio Traina per la Lega Nazionale Professionisti Serie A; ha pronunciato il seguenteRespinge il reclamo in epigrafe.Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.composta dai Sigg.ri:Carmine Volpe - PresidentePasquale Marino - ComponentePatrizio Leozappa – Componente (relatore)Lorenzo Attolico - ComponenteAndrea Lepore - ComponenteFranco Granato - Rappresentante A.I.A.nell’udienza fissata il 14 febbraio 2022, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero 154/CSA/2021-2022, proposto dalla società U.S. Salernitana 1919 s.r.l. in data 19.01.2022, avverso le sanzioni:- perdita della gara per 0-3;- penalizzazione di 1 punto in classifica per la stagione sportiva 2021-2022, inflitte alla reclamante in relazione alla gara Udinese/Salernitana del 21.12.2021; uditi gli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Francesco Fimmanò e Salvatore Sica;ha pronunciato il seguenteAccoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, annulla le sanzioni irrogate e ordina di comunicare il provvedimento alla Lega Nazionale Professionisti serie A per il conseguente svolgimento della gara.Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.