L'allenatore del Bologna. Ecco le parole dell'allenatore rossoblù, che parte da un'indicazione di formazione: ", oggi decideremo se portarlo in panchina. Medel? Per ora non voglio rischiarlo, vediamo se riusciamo a recuperarlo dopo la sosta. Domani mancherà un altro giocatore rispetto all'ultima gara, sono tutti eventi traumatici che non dipendono dall'allenamento: andiamo di male in peggio, ma non ci arrendiamo".- "Voglio rivedere i tre gol fatti nell'ultima gara, ma non quelli he abbiamo preso. In ogni gara abbiamo sempre dimostrato di giocare per vincere senza mai cambiare la nostra filosofia. Sarà così anche contro il Napoli, perché anche se sono una delle migliori squadra della Serie A nelle ultime sfide abbiamo sempre fatto meglio noi. E se giochiamo come sappiamo possiamo metterli in difficoltà. Ok la vittoria cl Cagliari,; però proveremo sempre a migliorarci, anche come uomini".- "Conoscendo Gattuso sarà un Napoli arrabbiato che arriva da una gara così e così e non vorrà sbagliare di nuovo. E' una squadra forte, che può puntare allo scudetto. I miei due giocatori indispensabili sono Schouten e Soriano, per questo l'altro posto davanti alla difesa se lo dividono Svanberg e Dominguez, che è importante che continuino a fare bene quando hanno l'occasione. Barrow è sempre stato un giocatore che aveva una o due occasioni per segnare, non si è mai buttato giù e alla fine ha ingranato. Se lavori bene prima o poi le occasioni arrivano.. Mi preoccupano i tanti viaggi e gli spostamenti che dovranno fare i ragazzi, tocco ferro sperando di non perdere altri giocatori".