Sinisa Mihajlovic ritrova Svanbeg per la gara con la Salernitana, ma l'allenatore del Bologna ha spiegato in conferenza stampa che potrebbe anche non farlo giocare dal primo minuto: "Lui o Medel? Visto che abbiamo cinque cambi ci daranno più soluzioni". L'allenatore ha parlato anche del suo futuro: "L'obiettivo attuale è quello di finire nella parte sinistra della classifica, poi non so cosa succederà. Mi piacerebbe vincere qualcosa da allenatore, ma oggi sono al Bologna e devo dare il massimo qui. Io allenatore da 70 punti? Spero di poter fare questo salto sulla panchina del Bologna, una città e una società dove sto benissimo".