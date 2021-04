L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro la Roma: "Tomiyasu sarà assente, poi ho involontariamente portato sfiga a Spinazzola. Stavo vedendo la gara contro l'Ajax, Spinazzola stava facendo bene e non sapevo come fermarlo. Appena ho pensato questo, si è fatto male. Mi dispiace per il calciatore ovviamente, però ammetto che ci sarebbe voluto Valentino Rossi per fermarlo".



Sul collega Fonseca: "Sta facendo un buon lavoro, la Roma mi piace perché gioca bene. Con tutte le difficoltà che ha avuto, sta facendo bene. Poteva far meglio, ma poteva anche far peggio.