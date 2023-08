Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Bologna-Milan, gara che chiude la prima giornata di Serie A:



BOLOGNA – MILAN (Lunedì 21/08 h. 20.45)



PAIRETTO

BERTI – CIPRESSA

IV: VOLPI

VAR: MARINI

AVAR: MAGGIONI



51' - Tomori su Orsolini che va giù in area, grandi proteste di tutto lo stadio per un contatto che non viene ritenuto abbastanza rilevante. Theo Hernandez ammonito per... contro-proteste.



44' - Tomori perde palla, Leao nel tentativo di recuperare commette fallo su Ferguson all'ingresso dell'area di rigore: il portoghese se la cava con una punizione dal limite per il Bologna e senza sanzioni disciplinari.



29' - Giallo per Aebischer che stende Leao in ripartenza.