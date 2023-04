Bologna-Milan (sabato 15 aprile alle ore 15.00 in diretta su Dazn) è una gara valida per la 30esima giornata di campionato in Serie A.



LE ULTIME - Oltre allo squalificato Orsolini, Thiago Motta deve fare a meno degli infortunati Cambiaso, Soriano e Arnautovic. Dall'altra parte Ibrahimovic è l'unico indisponibile per Pioli.



PROBABILI FORMAZIONI



BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Ferguson, Schouten Moro; Barrow, Sansone, Aebischer.



MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer, Krunic; Brahim Diaz, Giroud, Leao.