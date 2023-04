Testa all'Europa, ma in modi completamente diversi. A partire dalle 15 allo stadio Dall'Ara Bologna e Milan si affrontano nel primo degli anticipi del sabato della 30esima giornata di Serie A con concentrazione e ambizioni agli opposti. Da un lato, infatti, gli uomini di Thiago Motta ottavi in classifica non vogliono abbandonare il sogno di un piazzamento Conference ampiamente alla portata. Dall'altro i rossoneri di Stefano Pioli hanno già la testa al ritorno dei quarti di Champions contro il Napoli, ma il turnover dell'allenatore dovrà comunque garantire forze ed energie per difendere il piazzamento Champions in classifica.



STATISTICHE - Il Bologna non ha ottenuto alcun successo nelle ultime 14 sfide (2N, 12P) di Serie A contro il Milan; i rossoblù hanno una striscia aperta negativa più lunga nella competizione soltanto contro la Juventus (4N, 17P). Il Milan è imbattuto nelle ultime 16 trasferte (12V, 4N) contro il Bologna in Serie A; nella competizione, i rossoneri vantano una serie aperta più lunga di gare esterne senza sconfitte solo contro la SPAL (19). Nelle 23 gare con Thiago Motta in panchina, il Bologna ha mantenuto una media di 1.6 punti a partita, mentre nelle precedenti sei di questo campionato la media era di un punto a match.

è il giocatore che è stato coinvolto in più gol in questo aprile 2023 (quattro: una rete e tre assist), il gambiano potrebbe potrebbe prendere parte ad almeno un gol in tre partite di fila in Serie A per la prima volta da ottobre 2021 (quattro match in quel caso). Nei maggiori cinque campionati europei,è soltanto uno dei cinque giocatori nati dal 1999 in avanti, con più di 20 gol e più di 10 assist nelle ultime due stagioni; gli altri sono Saka, Haaland, Vinícius Júnior e Diaby.(4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Schouten, Dominguez; Aebischer, Ferguson, Barrow; Sansone.(4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Thiaw, Ballot-Touré; Vranckx, Pobega; Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic; Origi.