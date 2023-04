Bologna e Milan si affrontano nella sfida valida per la 30° giornata di Serie A. Un turno particolare per i rossoneri di Stefano Pioli, che arriva nel mezzo del doppio impegno nei quarti di Champions League contro il Napoli. Le fatiche europee hanno già, in parte, influito sullo 0-0 della scorsa settimana contro l’Empoli, e in più, stando alle ultime indicazioni, il tecnico del Diavolo starebbe pensando a un ampio turnover. Da canto loro, i rossoblù di Thiago Motta, con le ultime due vittorie contro Udinese e Atalanta, si sono rilanciati addirittura per un posto in Europa, attualmente lontana solo 5 punti. Tutti fattori che portano i bookmaker a vedere il Milan favorito, ma con una quota altissima: Betflag e Goldbet, infatti, propongono il «2» a 2,45, mentre l’«1» oscilla tra il 3,05 e il 3,15; il pareggio, invece, paga 3,10 volte la posta. Tra le altre giocate, previsti pochi gol, con l’Under nettamente favorito sull’Over, rispettivamente a 1,60 e 2,25, mentre c’è maggiore equilibrio tra il Goal e il No Goal, che pagano rispettivamente 1,92 e 1,78 la puntata. Tra i risultati esatti spicca l’1-1 a 5,35, seguito a distanza dallo 0-1 a 6,40, mentre l’1-0 è a 7,35. Lo 0-0, invece, è quotato a 7,20.