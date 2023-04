Bologna-Milan (calcio d'inizio ore 15) è il terzo anticipo della 30ª giornata di Serie A: arbitra Davide Massa della sezione di Imperia, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



BOLOGNA – MILAN Sabato 15/04 h. 15.00



Arbitro: Massa

Assistenti: Colarossi - Del Giovane

Quarto uomo: Colombo

VAR: Di Bello

AVAR: Longo S.



PRIMO TEMPO



25' - Il Milan chiede un altro rigore: Saelemaekers cade dopo una lieve spinta di Ferguson, Massa non concede il penalty.



7' - Rebic cade in area dopo contatto con Soumaoro e chiede rigore: chiaro step on foot, ma per Massa è tutto buono e il VAR non interviene. La decisione lascia dubbi.



1' - Convalidato il gol di Sansone: Ballo-Touré protesta per una trattenuta di Aebischer che recupera palla, check del VAR e tutto buono.