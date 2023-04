L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di, mette sotto la lente d'ingrandimento, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi della"Nulla di rilevante da segnalare. Era una gara importante, dal coefficiente tecnico elevato. Se l'è cavata bene"“Arbitra bene, ok sul gol dell’1-0 per un fuorigioco che non c’era. Era una partita difficile, la gestisce bene”“Manca un rigore al Milan. C’è il tocco netto di Fazzini su Theo Hernandez, ok annullare il gol a Giroud. Non mi è piaciuta neanche la gestione del contatto Rebic-Ebuehi: prima dà rigore poi lo toglie giustamente ma era un errore grave. Su Marcenaro ci puntano molto, l’ho visto in difficoltà”“A me lui piace ma stavolta non mi ha convinto. Non mi è piaciuta la gestione di alcuni vantaggi durante la gara. E poi il rigore per il fallo di Petagna è generoso. Un rigore, un penalty appunto, deve essere inteso come una massima punizione, qui invece si trattava di una spintarella non da rigore”“Niente da segnalare, buona direzione”“Che dire… Orsato è bravo, indubbiamente. Lo dimostrano le due deroghe che ha avuto. Era una gara difficile, bravo”“Era una partita tutt’altro che facile ma lui la fa diventare tale. È questo quello che fa un grande arbitro. Doveri è riuscito a limare le tensioni”“Partita difficile per la posta in palio, ne esce bene e non c’è nessun caso particolare da segnalare”“L’ho trovato un po’ incerto rispetto alle ultime uscite. Sbaglia qualcosina, per esempio il rigore per la Roma lo deve vedere in presa diretta. È un buon prospetto ma deve fare ancora esperienza. Questi arbitri giovani si affidano troppo al Var, io sono più per il prendere comunque una decisione e poi vederla confermata o cambiata dal Var”“Non ne azzecca una. Chiaramente partiamo dal contatto Milinkovic-Savic su Alex Sandro: il brasiliano sbaglia perché evidenzia in modo eccessivo la spinta ma questa c’è ed è un chiaro fallo in attacco e quindi non doveva essere concesso il gol. Ho anche qualche dubbio su un altro episodio in area laziale. Lo stesso Milinkovic-Savic spinge nel finale Chiesa: l’intensità del contatto resta poco chiara ma mi resta un punto interrogativo anche su quell’eventuale rigore. Ok i gialli ma la confusione dell’arbitro l’ho capita dal fallo di mano fischiato a Locatelli quando l’aveva presa di spalla. Lo stesso Locatelli si è preso poi un giallo che io definisco scuro… è stato graziato, insomma. Così come Cuadrado, tanto che il colombiano è stato sostituito dalla panchina della Juve per non restare in 10”