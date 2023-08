Il futuro di Nicolas Dominguez è sempre più avvolto nel mistero e in casa Bologna cresce sempre più la paura di subire una trappola da parte dell'agente e del calciatore. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l'agente del ragazzo, Pablo Sabbag, è ormai sparito e da tempo non ha più alcun contatto con il club, intenzionato a rinnovare il contratto del centrocampista, che non sembra essere dello stesso parere vista la scadenza a giugno 2024.