Inter-Bologna sarà l'occasione per Thiago Motta di tornare a San Siro. Ne ha parlato l'allenatore rossoblù in conferenza stampa.



"Abbiamo avuto poco tempo per prepararla, speriamo di continuare come stiamo facendo. Faremo la nostra partita. È presto dire che l'Inter è tagliata fuori dalla lotta scudetto. Può competere in Europa e in campionato. Non farò rotazioni con l'Inter, giocherà la squadra migliore possibile, poi vedremo alla prossima".



"Quella di Milano rappresenta per me una bella esperienza con grandi ricordi, ma voglio che ci giochiamo la nostra partita e dobbiamo essere concentrati e determinati su quello che dobbiamo fare".



"Orsolini sta bene, unisce in questo momento l'impegno al sorriso e all'entusiasmo, così è molto più facile dare il massimo ogni giorno. Quando entra fa molto bene, anche quando inizierà la partita darà il suo meglio sempre pensando che serve l'impegno oltre al sorriso".



"I fischi all'inizio erano giusti, rispetto l'opinione di ognuno di voi, rispetto il pubblico perché ha sempre ragione. Non ho mai chiesto e non chiederò nulla, io devo dare di più, questo è il mio ruolo, ogni giorno sono qua per dare il massimo insieme ai ragazzi che mi stanno aiutando tantissimo con la loro voglia e la loro disponibilità. Proseguire e continuare, pensiamo al presente e cerchiamo la migliore situazione per affrontare la prossima partita, e perché no vincerla".