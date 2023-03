Ecco le parole di, tecnico del, in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro la Salernitana:"Zirkzee sta bene, Orsolini sta migliorando, ha fatto differenziato fino a due giorni fa, vedremo se lo porteremo o no, l'importante è che lui sia convinto che può dare un contributo alla squadra. Lui ha sempre voglia di giocare, poi avere voglia e poter giocare è un altro discorso. L'importante è che venga con la squadra quando sarà al massimo. Vedremo. In questa settimana abbiamo cercato di fare una gestione diversa nei primi giorni di allenamento per lui, in base alle sue sensazioni prenderemo la migliore decisione possibile"."Servirà pensare alla prossima che è la più importante, perché troveremo una squadra che sta bene, con il pareggio a San Siro che gli darà fiducia"."Musa sta bene in questo momento, sia come punta che come esterno di sinistra, può giocare anche a alto a destra, i tre ruoli li può coprire perfettamente, dipenderà tanto da lui"."Tutto di lui mi piace, aiuta sia come terzino che come esterno d'attacco, sa quello che cerchiamo in un contesto globale, poi nello specifico assorbe velocemente quello che ci serve per la squadra".- "Bene come gli altri, abbiamo un allenamento e poi deciderò chi giocherà. Una chiacchierata molto positiva, nulla che il ragazzo non sapesse già. Mi piace come di tutti i ragazzi la loro disponibilità, la voglia di contribuire, possiamo iniziare solo in 11 e deciderò quando sarà il momento per ognuno di loro".- "Si sta allenando molto bene, dovrà farsi trovare pronto perché il suo momento arriverà".- "È sempre pronto, alza il livello di Jerdy e Moro in allenamento e dei ragazzi più giovani. Sa che in questo momento che sta partecipando durante le gare è importante farsi trovare pronto. Vedremo la scelta per sabato"."È vero, ma fanno tutto in settimana e stanno bene, aiutano il giocatore vicino, hanno entusiasmo e voglia, sono giovani.. si concentrano nel fare la cosa giusta. Sono contento di averli in queste condizioni"."Dipenderà da loro, dalla disponibilità e dalle caratteristiche. Cerco di mettere la migliore squadra possibile per poter giocare bene, come un collettivo. Hanno tutto il tempo per dimostrare il loro valore.. per giocare insieme dipende dalla loro disponibilità".- "No, guardo solo l'allenamento di domani".- "No, non ci sarà per sabato, sta lavorando molto bene e ci mancherà a centrocampo, ma ci sarà più spazio per Nikola Moro e Nikklas Pyyhtia, poi quando tornerà sa già che dovrà lavorare molto per rientrare nell'undici titolare".