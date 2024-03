Bologna, Motta: 'Arnautovic, noi e l'Inter, ci hanno guadagnato tutti. Anche loro hanno punti deboli'

Redazione CM

Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa verso la gara contro l'Inter:



"Siamo dove meritiamo di essere fino ad oggi, per gli allenamenti per quello che facciamo sul campo di gioco, i ragazzi sanno qual è la strada da seguire per andare avanti così fino alla fine. Il nostro pubblico e la nostra gente sostiene la squadra e pensiamo di fare una grande prestazione con in questo momento la miglior squadra del campionato".



FESTA DOPO BERGAMO - "Sono emozioni belle, devo ringraziare, sono molto grato dell'affetto dei nostri tifosi, orgoglioso poi perché si riconoscono nel nostro gioco e nella nostra squadra. Fiducia del loro sostegno quando le cose vanno bene e anche quando andranno meno bene".



ALLENATORE DEL MESE DI FEBBRAIO - "Sono contento, è il frutto del lavoro di un grande gruppo di allenatori, senza dimenticare i giocatori che ci permettono a me e al mio staff di arrivare a questo riconoscimento, senza di loro questo non sarebbe possibile".



INTER IMBATTUTA IN EUROPA - "Questo il valore della squadra che andremo ad affrontare, con il massimo rispetto, sperando che potremo ripetere per il più lungo periodo momenti positivi nella durata della partita. Inzaghi lo ammiro tantissimo, ha le sue idee, convinto di quello che vuole, non da oggi, noi affronteremo la partita al massimo per cercare di avere il miglior risultato positivo come sempre".



PUNTI DEBOLI INTER - "Si, tutte li hanno. Difficile trovare squadra senza punti deboli, chiaro che ha questo livello ce ne sono meno sicuramente. Noi sfruttare con la nostra forza di mantenere questo per tanto tempo, contro una squadra che è favorita per questo campionato".



INTER DA PRIMO TEMPO, BOLOGNA DA SECONDO - "Impressionante, all'andata eravamo sotto 2-0 dopo i primi 15' e sembrava impossibile rientrare in partita però il calcio è fatto così. Il rigore, poi abbiamo continuato e siamo arrivati al pareggio, dobbiamo giocare contro l'Inter al massimo per 90', vengono avanti con tanti uomini e tanto ritmo, affrontiamo una squadra in forma, favorita per lo scudetto".



ARNAUTOVIC - "Penso che tutti ci abbiamo guadagnato, lì è la cosa bella. Lui voleva andare all'Inter, ha fatto una scelta che la rispetto tantissimo, non era facile ma era la scelta giusta, ora partecipa ad una squadra favorita per lo scudetto giocando in Champions, era quello che voleva Arnautovic. Noi siamo contenti del nostro percorso, stiamo bene anche noi, è stata la scelta giusta, lui è contento per poter vincere lo scudetto e perché no la Champions e noi lavoriamo bene".



COLLOQUIO CON SAPUTO - "Non abbiamo parlato di altro se non la prossima partita, anche il presidente è molto contento di essere, godendo del presente e anche io senza pensare troppo al futuro. I tifosi, i ragazzi, i dirigenti il club tutti pensano al presente e penso anch'io di approfittare del presente".



IL ROSSO A BARCELLONA NEL 2010 E LE SIMULAZIONI - "Non voglio rientrare nell'argomento, ma sono situazioni da rispettare, fare le cose giuste e calcisticamente parlando essere migliori dell'avversario, penso sia la cosa migliore per tutti, per questo spettacolo, per i tifosi. Oggi abbiamo l'esempio che è la Premier, sono convinti che lì è lasciar giocare, meno discussioni, meno parlare. Anche per gli arbitri è difficile se tutte le volte l'arbitro viene accerchiato da i giocatori".