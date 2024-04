Bologna: Motta centra un record

un' ora fa



Come riporta Opta, il Bologna ha raccolto 62 punti dopo 33 gare stagionali in SeriebA per la 1ª volta nell’era dei 3 punti a vittoria; in generale, i felsinei non conquistavano così tanti punti giunti a questa fase del torneo dal 1966/67 (62, contando 3 punti a vittoria da sempre).