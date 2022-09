Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha parlato a Dazn dopo la sconfitta interna contro l'Empoli:



"Siamo stati nervosi, mi sembra normale comunque. Abbiamo giocato nella maniera in cui l'avevamo preparata, vedo potenziale in questa squadra e sono convinto che possiamo toglierci tante soddisfazioni lavorando allenamento dopo allenamento. Possiamo mantenere più a lungo il ritmo del secondo tempo".



ORSOLINI E BARROW - "Con Arnautovic fanno un trio di grandissime qualità tecniche e fisiche. Sul resto dobbiamo lavorare, vedo un'energia sufficiente ad andare avanti e proporre grandi cose. Mi sono preso volentieri questa responsabilità".



SOSTA NAZIONALI - "Dalla prossima partita vedremo qualche cosa in più da parte di alcuni ragazzi, pensiamo tutti al bene della squadra".