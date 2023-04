L’allenatore del Bologna Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida esterna sul campo dell’Atalanta: "Abbiamo fatto un grande lavoro, ma oggi lo lasciamo da parte. Affrontiamo una squadra che lotta per la Champions e dovremo fare una grande partita. Concentrati su quello che possiamo controllare e che possiamo mettere in pratica sul campo. Occhio ai dettagli e facciamo del nostro meglio: così, alla fine la probabilità di ottenere quello che vogliamo aumenta. Senza centravanti? Chi inizia la gara è perché lo merita. Sansone e Barrow lo hanno fatto bene e i ragazzi hanno la libertà di utilizzare gli spazi dentro la nostra organizzazione. Stiamo facendo sempre così, oggi affrontiamo una squadra di valore e dobbiamo fare una bella prestazione per ottenere quello che vogliamo. Europa? Parlo solo di oggi, dopo la partita vedremo dove siamo".