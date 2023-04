Il tecnico del Bologna Thiago Motta dopo la vittoria sul campo dell'Atalanta ha parlato così della gara ai microfoni di Dazn:



“Si è visto il nostro Bologna giocare un bel calcio contro una squadra che gioca un bel calcio. È stato un bello spettacolo non solo per la nostra gente che ringraziamo per il seguito, la presenza e per credere in questa squadra. Sia noi sia l’Atalanta hanno voluto giocare, sono due squadre con ottimi giocatori e oggi è stata un bella sfida. Il risultato viene meritatamente dalla nostra, sono tre punti importanti e ora dobbiamo riposarci per dare continuità già dalla prossima. La cosa fantastica è che tutti danno la loro disponibilità a giocare per la squadra esprimendo il loro valore al massimo e questo rende più facile il mio lavoro e quello dello staff. C’è disponibilità, voglia, impegno sia in partita sia in allenamento. Possiamo migliorare sul gioco, nella fase difensiva dove a volte ci abbassiamo in maniera non ideale e questo porta ad avere più difficoltà nel possesso, ma con questa disponibilità tutto ciò viene più semplice”.