Bologna, Motta glissa ancora sul futuro: 'Abbraccio con Saputo? Nessuna novità sul contratto, solo stima'

L'allenatore del Bologna, Thiago Motta, ha presentato in conferenza stampa la parta contro la Fiorentina, turno di recupero della giornata rinviata per colpa della Supercoppa Italiana a cui i viola parteciparono. Tante le domande e, inevitabilmente, anche quelle sul suo futuro su cui però, ancora una volta, l'allenatore italo-brasiliano ha preferito glissare nonostante rumors e interessi di squadre come Juve, Milan, Roma e non solo.



LA FIORENTINA - "Siamo pronti per giocare una grande partita domani. Serve concentrazione e determinazione, non pensiamo alle due partite giocate in stagione. E' il passato. La Fiorentina è abituata a vincere anche quando non gioca così bene ed è una squadra costruita per l'Europa, noi abbiamo la nostra filosofia e vogliamo approfittare dell'entusiasmo dei nostri tifosi. Così si lavora meglio. Belotti? Un giocatore importante, di grande livello dentro l'area di rigore. E' pericoloso in una squadra che mette tanti palloni dentro l'area"



ABRACCIO CON SAPUTO - "Cosa c'era? Affetto, stima e rispetto, niente altro. Sono valori importanti nel mondo di oggi. Sono contento per lui perché merita affetto e i tifosi gli sono riconoscenti",



CONTRATTO - "Sono felice dell'affetto, ma non ci sono novità per il contratto".



CORI DALLA CURVA - "Cosa devo fare per ricevere un coro della curva? Niente, non chiedo niente perché sono qui per dare agli altri. Sono contento del sostegno del tifo e se arriva qualcosa mi farà piacere, ma sono io a dover dare sempre qualcosa all'ambiente. Sono felice dell'affetto dei tifosi".



NDOYE - "Ndoye ha una caratteristica che è difficile da trovare, cioè un uno contro uno importante in entrambi i lati. In generale nel calcio stiamo perdendo questo tipo di giocatori. A me piace perché mette in difficoltà i difensori. Poi fuori dal campo si va voler bene da tutti".



FABBIAN - "Fabbian come Ferguson? Non farei paragoni, lui è migliorato tanto, è disponibile e si allena forte e ha tecnica e fisicità. La prima volta che l'ho visto non immaginavo potesse migliorare così rapidamente, ma è stato molto bravo. Il merito è suo".



GASPERINI - "Gasperini merita grande rispetto, l'Atalanta è una squadra che sa quello che vuole ed è corretta dentro al campo. Fanno le cose giuste e si vede in questo la mano del suo allenatore. Non è scontato sia così. Noi dobbiamo continuare per la nostra strada e pensare alla Fiorentina".