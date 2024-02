Bologna, Motta: 'La Champions e Zirkzee come Ronaldinho e Ibra...'

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ai microfoni di Sky ha commentato il successo in rimonta conquistato quest'oggi all'Olimpico di Roma contro la Lazio: "Sono molto contento. Non so se questa sia stata diversa dalle altre partite, ma era una prova interessante su un campo non facile da giocare e contro una buona squadra. Abbiamo vinto giocando il nostro calcio, rispettando il gioco e cercando di avere la palla anche a fine partita. Di fronte c'era una squadra forte ma abbiamo giocato, fino alla fine. Questo successo mi lascia molto soddisfatto, non abbiamo perso fino alla fine la nostra idea di calcio".



Non avete mai mollato dopo un primo tempo difficile, soprattutto per Lucumì

"Lucumì nel primo tempo ha vissuto momenti difficile, ma poi ha avuto una grande reazione. Non solo il salvataggio, mi è piaciuto molto il modo in cui ha giocato nel secondo tempo. Ha continuato a prendere dei rischi, per questo lui è un giocatore molto importante di questo gruppo".



Ha detto di ispirarsi a Ibrahimovic e Ronaldinho. Chi ti ricorda Zirkzee?

"Mi ricordo Ronaldinho del Barcellona, era un qualcosa straordinario. Non ho mai visto un giocatore di questo livello quando era in forma. Ibra uguale, vista la carriera che ha fatto. Joshua è Joshua, è speciale, spero continui così e non lo paragono a nessuno. Gioca bene ma soprattutto lavora, non smetterò mai di dire che dal primo giorno di ritiro è sempre il primo a lavorare ed è diventato un leader. Deve continuare così e noi dobbiamo aiutarlo ad andare avanti così perché questa è sulla strada giusta".



Cosa hai cambiato nel secondo tempo?

"Nel primo tempo Fabbian era troppo alto ed era troppo un riferimento per gli avversari, ma lui è bravo a capire subito gli accorgimenti che vengono chiesti. In generale oggi i ragazzi sono stati fantastici nel campo e meritatamente abbiamo conquistato la vittoria".



Ora dovete iniziare a fase i conti con la classifica

"Dobbiamo godere di questa vittoria, è meritata ed è arrivata contro una grande squadra. Questo entusiasmo che si respira è un qualcosa di positivo e dobbiamo continuare a lavorare nel modo giusto. Siamo in un buon momento, si vede, ora i ragazzi hanno un giorno per recuperare e pensare ad altro e poi da martedì inizieremo a pensare all'Hellas Verona che gioca bene a calcio. Tutto il resto conta poco per noi, troppo presto. Continuiamo solo a lavorare".