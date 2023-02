Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla gara contro l'Inter:



“Affrontiamo una squadra da Scudetto, da Champions League. Cercheremo di limitare l’Inter al meglio, giocheremo al nostro massimo”.



ZIRKZEE – “Non è recuperato per il momento”.



EUROPA – “Il nostro vero obbligo è impegnarci al massimo, l’entusiasmo fa bene, per lavora meglio, sempre quando l’entusiasmo è focalizzato nel affrontare il prossimo allenamento e partita al massimo. Il resto poco da dire. Puntiamo a fare una grandissima partita contro l’Inter”.



SANSONE E SOUMAORO – “Suomaoro si è allenato molto bene, è pronto. Oggi Sansone non si è allenato per febbre ma credo che sarà convocato”.



DZEKO E LAUTARO – “Due grandi giocatori che hanno grande valore, noi dobbiamo essere sempre attenti”.



PSG – “Chiamate da Parigi? Focalizzato al massimo sulla partita contro l’Inter, punto”.



ARNAUTOVIC – “Marko non è disponibile, vedremo la prossima settimana”.



CAMBIASO – “Noi ci muoviamo molto in base alla squadra avversaria, dobbiamo avere più movimenti per smarcarci al momento giusto. Avendo Roberto Soriano che dà ampiezza con Cambiaso in grande fiducia che può rientrare. I due si capiscono bene, possono invertirsi, ma dobbiamo occupare bene il campo per fare al meglio”.