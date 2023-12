Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn in vista del match contro la Salernitana. Queste le sue dichiarazioni:



ANCORA ARRABBIATO PER IL LECCE? - "No assolutamente no, rimane nel passato e non pensiamo più al Lecce".



LA PARTITA - "Oggi come sempre faremo la nostra partita cercando di portare gli episodi dalla nostra parte e dare fastidio alla Salernitana".