Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro la Lazio: "Cerchiamo sempre di preparare bene le partite, le sconfitte fanno parte del nostro percorso. L'importante è mantenere equilibrio con i comportamenti giusti sul campo. Oggi affrontiamo una grande squadra, spero che il nostro pubblica veda una grande partita".



"Barrow gioca perché è in grande forma e sta facendo molto bene, inizieremo la partita così e poi vedremo come andrà con i cambi per alzare il livello".



"Obiettivo Europa? L'obiettivo è fare meglio di quello fatto ieri dando il massimo e di fare un bel calcio perché è quello che vogliono i nostri tifosi. Sarà il nostro obiettivo fino alla fine".