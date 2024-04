Bologna, Motta pensa già alla Roma: 'Hanno l'ossessione dell'Europa, noi no. Monza, quante perdite di tempo'

, allenatore del, parla ai microfoni di Dazn dopo lo 0-0 nel match contro il Monza: "Abbiamo avuto voglia di vincere, abbiamo creato tanto contro una squadra che si è difesa molto bene, anche con grandi perdite di tempo. C'è bisogno che si giochi, ci sono state tante perdite di tempo. Bella prestazione da parte nostra"."Paura di vincere? No, vedo i ragazzi molto sereni, non esiste questa pressione per noi, siccome a inizio campionato non c'era neanche la speranza di essere in una posizione così. Altri sono iscritti per questa corsa, esiste per loro la pressione per la corsa all'Europa, non per noi. Noi siamo i rompicoglioni del campionato, ripeto".

"Ora gli avversari difendono contro di noi con blocco basso? Si può fare di più? Anche l'anno scorso succedeva, noi proviamo ma non è facile affrontare squadre che si chiudono. Ci riesce l'Inter, l'anno scorso il Napoli. Se avessimo segnato si sarebbero aperti, ma non è stato il caso".: "Da valutare, è uscito con una cosa al ginocchio, non sono preoccupato".: "E' una di quelle che ha l'ossessione di andare in Europa. Noi dobbiamo fare il nostro lavoro al massimo e affrontare l'impegno al meglio".