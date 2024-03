. Sono questi i due aggettivi che meglio si adattano alla stagione che sta vivendo il. La classifica dice che i rossoblù sono inormai stabilmente da diversi mesi, il campo aggiunge che i risultati straordinari raggiunti fin qui sono stati accompagnati da un, che perfettamente si potrebbe adattare a una competizione europea. Gran parte del merito va riconosciuto a chi, dalla panchina, questo modo di intendere il calcio lo ispira quotidianamente, negli allenamenti a Casteldebole e nelle partite:. Un ragionatore da calciatore, una mente dedicata al calcio, che nelle prime esperienze in panchina sta confermando le grandi aspettative che c'erano su di lui.

Del Bologna e del suo allenatore si sono accorti ormai tutti in giro per il mondo, ma è specialmente in Italia che le big stanno pensando seriamente a Motta per la prossima stagione. Ile, soprattutto, lain prima fila. Nei prossimi mesia guidare i bianconeri o meno e in caso di cambio l'ex centrocampista italo-brasiliano è, a oggi,, che già la scorsa estate, dopo la separazione con Spalletti, aveva provato a puntare su Motta. Lui intanto continua a lavorare sul suo Bologna e, anche negli ultimi giorni, ha provato a dribblare le voci sul suo futuro ("Sono felice e orgoglioso di questi accostamenti, quando verrà il futuro ci penserò"). Quel futuro che presto, molto presto, busserà alla sua porta.