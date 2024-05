Bologna, Motta sibillino: 'Il mio futuro? Quando ci saranno novità lo saprete'. Su Spalletti e Ancelotti...

, allenatore del, parla in conferenza stampa in vista del match con il Napoli. Di seguito alcuni passaggi, così come riportati da TMW."Da parte mia non ci sono novità, quando ci saranno lo saprete. Testa al Napoli"."La mia scelta sarà dopo, ma il nostro lavoro è sempre stato lo stesso da inizio stagione, però conta quello tra le quattro righe, per fare una grande prestazione, il resto conta molto per altri club, noi concentrarci per fare il meglio possibile. Non abbiamo nessuna pressione oggi, quand'è iniziata la stagione avevamo altre aspettative e desideri che non erano questi. Sono più rilassato lo vedete".

"Sicuro, abbiamo dovuto alzare un po' la tensione nella stagione ma ora non ce n'è bisogno, serve rimanere concentrati, non era nei piani ad inizio stagione ma ora lotteremo fino alla fine e senza nessuna pressione provare a raggiungere l'obiettivo"."Cosa ci siamo detti? Tante cose, abbiamo parlato dei ragazzi qui che un giorno possono andare in nazionale, abbiamo parlato tanto di calcio, ho ascoltato tantissimo, è un grandissimo allenatore che è stato tanto tempo ad alto livello, sono tanto contento che è venuto da noi, spero che anche lui sia stato contento di venire e di parlare soprattutto di calcio".

"Ottiene tanta disponibilità dai suoi giocatori? Anche per questo è uno dei migliori al mondo se non il migliore al mondo. Carlo l'ho avuto come allenatore, riesce ad avere il massimo dai suoi giocatori, li responsabilizza. Quando il giocatore ha quella responsabilità per affrontare partite come ieri sera.. ma Carlo è così, nessuno può copiarlo. È impossibile essere come lui, sa responsabilizzarti ma sa togliere la tensione prima di una partita importante, se la prende tutta lui anche masticando le gomme. È bravo a non trasmettere la tensione ai suoi, nemmeno a me lo faceva: mi responsabilizzava ma sapeva lasciarmi tranquillo nel farmi esprimere al meglio".