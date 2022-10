Ilgioca una grande partita ma perde a, il tecnico rossoblùha commentato a Dazn al termine della partita: "Sono soddisfatto della prestazione, non del risultato. Sono molto soddisfatto dei ragazzi, perché hanno dimostrato di essere squadra, di lottare insieme e competere contro una grande squadra. Vado soddisfatto a casa, abbiamo dimostrato di voler giocare alla pari contro una squadra che oggi è in grande forma".- "Abbiamo fatto la partita di oggi perché abbiamo fatto una settimana ottima, è quello che ci porta a giocare una gara di questo livello contro una grande squadra. Dobbiamo migliorare, il risultato non è buono perché ci servono punti, ma ci restano consapevolezze".- "Lo analizzeremo in video, cercheremo i dettagli in settimana. Lo spirito che ha dimostrato oggi la squadra, anche chi non è giocato, dimostra che è la strada giusta".- "Succedono cose in campo che è sono difficili da controllare, il grande rammarico è non aver preso un punto o anche tre. Oggi giocare su questo campo non è facile per nessuno, abbiamo fatto noi e loro una grande partita con occasioni. Il rammarico è questo, possiamo sbagliare. Questi ragazzi hanno la responsabilità di mettersi in discussione e hanno la libertà di sbagliare".- "Mi metterà sempre in difficoltà così, non solo lui ma tutti. Voglio avere queste difficoltà, con ragazzi che si impegnano e lavorano duro tutti i giorni per fare partite di questo livello. Con questo lavoro credo che Zirkzee e Arnautovic possano anche giocare insieme. Sono contentissimo di avere problemi così".