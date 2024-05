Udinese-Napoli: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

Fischio d'inizio in programma lunedì 6 maggio alle ore 20:45 presso la Dacia Arena di Udine. Ricordi indelebili esattamente un anno fa per gli azzurri che trovavano l'1-1, risultato che regalava loro lo storico terzo scudetto. Oggi si lotta per obiettivi nettamente differenti, perché il Napoli è alla rincorsa di Lazio e Fiorentina per un posto in Europa League oppure Conference League. Serve raccogliere punti, cosa che ormai sta diventando complicata. L'ultima volta che la squadra di Calzona ha fatto due vittorie di fila è stato il 28 febbraio e il 3 marzo ed è reduce da due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre. L'Udinese è a caccia di punti, trovandosi al momento in zona retrocessione al 18º posto. La zona salvezza, invece, è 3 lunghezze più avanti, guardando a Frosinone ed Empoli. Cannavaro fin qui ha affrontato appena i minuti finali sfortunati con la Roma e l'esordio vero e proprio contro il Bologna, strappando un buon punto.

- Entrambe le squadre dovranno fronteggiare diverse assenze. L'Udinese senza gli infortunati Silvestri, Ebosse, Giannetti, Lovric, Duelofeu e Thauvin, più gli squalificati Payero e Nehuen Perez. Il Napoli, dalla sua, rinuncerà a Gollini, Zielinski, Dendoncker, Kvaratskhelia e Raspadori. Due squadre quasi da ricostruire per questa giornata.- Udinese, calcio d'inizio alle ore 20:45 di lunedì 6 maggio alla Dacia Arena di Udine, sarà trasmessa in diretta tv da DAZN e Zona DAZN (canale numero 214 di Sky). In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Dazn. La telecronaca di Napoli-Roma su DAZN sarà affidata a Riccardo Mancini col commento tecnico di Alessandro Budel.

(3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Kabasele; Ehizibue, Walace, Zarraga, Kamara; Samardzic, Pereyra; Lucca. All. Cannavaro.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Ngonge. All. Calzona.