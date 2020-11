Mihajlovic contro Gattuso, Bologna contro Napoli. Sarà questa la sfida di domani alle ore 18 che andrà in scena allo stadio Dall'Ara di Bologna. I padroni di casa, forti del successo la scorsa giornata contro il Cagliari, vogliono mettere in campo una prova positiva prima della sosta per le nazionali. Dalla sua, però, il Napoli ha voglia di riscatto dopo la sconfitta interna incassata contro il Sassuolo.



La gara sarà visibile in tv su Sky Sport Serie A (canale 202 e 249 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e su Sky Sport (canale 251 del satellite). Ci sarà la possibilità di seguire la gara in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV.