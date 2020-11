Dopo il crollo con Ancelotti il Napoli ha avuto una grande ripresa grazie all'arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra. Quella passata è stata una stagione molto particolare, ma è arrivata una Coppa Italia che ha dato gioia ai tifosi partenopei. Quest'inizio di stagione tutto sommato è stato positivo, con il Napoli che è momentaneamente in linea con gli obiettivi prefissati ad agosto.



Così ecco che è pronto il rinnovo per Gattuso, di cui si sta discutendo già da un po'. Dopo un tira e molla per quanto riguarda la clausola qualora l'allenatore decidesse di abbandonare la nave, è stato trovato il punto d'incontro. Gattuso ce l'ha fatta, è riuscito a trovare l'intesa con il Napoli senza inserimento delle penali. Ora la palla passa agli avvocati, per definire gli ultimi dettagli per il rinnovo del tecnico calabrese con il Napoli. La firma potrebbe esserci già durante la sosta, nelle prossime due settimane. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.