Il Bologna cerca un laterale di difesa, un centrocampista di conduzione e un esterno d'attacco in vista del prossimo mercato di gennaio. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, gli uomini mercato rossoblù puntano l’ala polacca Michal Skoras del Lech Poznan ad esempio, mentre in difesa piacciono Lato (Valencia), Holm (Spezia) e Johnston (Montreal).