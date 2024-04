Bologna: nessun problema per Zirkzee, con l'Udinese ci sarà

8 minuti fa



Nulla di grave per Joshua Zirkzee. L'attaccante olandese del Bologna, uscito dal match dell'Olimpico con la Roma per un fastidio muscolare, non ha nulla di grave. Oggi si è allenato regolarmente con il gruppo. Questo il comunicato del Bologna: "“Seduta di scarico per i titolari dell’Olimpico, riscaldamento, parte atletica e partitella a campo ridotto per gli altri. Allenamento differenziato per Adama Soumaoro e Jens Odgaard”. L'ex Pescara non ci sarà contro l'Udinese, mentre Zirkzee sarà regolarmente al suo posto.