Il Bologna sogna in grande. La società rossoblù è alla ricerca di rinforzi per il reparto di centrocampo che rischierà di vedere diverse partenze. Con Dominguez che non rinnova e Medel in scadenza, gli emiliani vogliono correre ai ripari andando alla ricerca di un interessante parametro zero. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, gli occhi sarebbero puntati su Thomas Davies che a fine mese si libererà dall'Everton.